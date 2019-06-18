Шесть причин скопления жира в области живота

Актуальная проблема для многих.Причиной того, что на животе начал скапливаться жир, могут быть гормоны, возраст, неправильное питание и другие факторы.Старение. По мере старения как у женщин, так и у мужчин снижается скорость метаболизма. Эндокринологи указывают на то, что у женщин выраженный набор веса может начаться после менопаузы – при этом жир часто концентрируется именно в области живота. Такое скопление жировых отложений связано с резким уменьшением количества синтезируемых организмом гормонов — эстрогена и прогестерона при менее интенсивном снижении уровня тестостерона.Большое количество рафинированных углеводов. Эти вещества, содержащиеся в выпечке и других изделиях из белой муки, а также в разнообразных сладостях, увеличивают интенсивность воспаления в организме. Жир, скапливающийся в области живота, является следствием такого воспаления, и большое количество съедаемых рафинированных углеводов не позволяет сжечь этот жир.Отсутствие здоровых жиров в рационе. Имеющиеся данные позволяют ученым видеть связь между активным потреблением насыщенных жиров, которые содержатся в мясе и молочных продуктах, и скоплением висцерального жира. Человеческому организму нужен разный жир, но уровень насыщенных жиров в питании нужно строго контролировать, а также обязательно вводить в свое питание мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле и авокадо, и полиненасыщенные жиры, главным образом, омега-3, содержащиеся в грецких орехах, семенах подсолнечника и жирной рыбе. Здоровые жиры уменьшают воспаление, с которым ассоциирован рост жировой ткани.Стресс. Во время стресса в организме повышается выработка гормона стресса кортизола. Более высокие уровни кортизола соотносятся с более толстым слоем висцерального жира, утверждают ученые.Недосып. Результаты 16-летних наблюдений за почти 70000 женщинами свидетельствуют: если ночной сон длится всего пять часов в сутки и меньше, вероятность набрать лишние 15 килограммов оказывается на 30% более высокой, чем в случае 7-часового сна.Поликистоз яичников. По словам медиков, аккумуляция жира на животе при этом заболевании обусловлено высоким уровнем тестостерона.