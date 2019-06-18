Диетолог назвал способы очистки организма летом

Как вывести токсины.Летние продукты при постоянном употреблении способны не просто вывести токсины и вредные вещества из организма, но и наладить работу внутренних органов. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая.В современном мире стало модно проводить чистки организма от шлаков и токсинов, однако многие, кто следуют данной тенденции, не до конца понимают ее суть, сетует врач. А разрекламированные препараты для похудения и выведения шлаков из организма могут быть крайне опасными. Да и зачастую реальной пользы от них никакой, добавила она.На самом деле, говорит врач, для очистки организма нужно использовать то, что дает природа – это и вкусно, и полезно, и безопасно.«Провести действенную чистку организма от шлаков способны привычные для нашего рациона продукты, в основном, это, конечно, овощи и фрукты, злаки и семечки. А чтобы эффект был заметным и быстрым, откажитесь от всего жареного и жирного, алкогольных напитков и газировки», — советует эксперт.Очень действенно выводит из организма шлаки и токсины летняя зелень. Шпинат, петрушка, укроп, пастернак, зеленый салат питают нас витаминами и отлично справляются с очисткой пищеварительной системы. А хлорофил, содержащийся в зелени, не дает размножаться «вредоносным» бактериям и выводит токсины.Также очень полезны цитрусовые, к счастью, сейчас украинцам они доступны круглый год. Лимоны, апельсины и грейпфруты богаты многими биологически активными веществами и витамином С, которые участвуют в процессе очистки организма, к тому же цитрусовые обладают легким мочегонным средством.