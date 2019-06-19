Врачи назвали причины возникновения прыщей

Здоровая, гладкая кожа — главный залог красоты. На ее состояние влияет множество факторов.Основные ошибки в уходе за кожей, которые могут стать причиной возникновения прыщей.№1 ПитаниеРаньше все говорили о том что связи между диетой а акне нет, но меняются времена и взгляды.. Избегайте продуктов с очень высоким содержанием сахара. Ешьте полезные продукты с высоким содержанием цинка, витамина А и продукты с низким гликемическим индексом — цельнозерновой хлеб, кешью, цветная капуста.№2 КурениеУ курящих прыщи заживают медленно, потому что ухудшается регенерация кожи.№3 Некачественная декоративная косметикаВыбирая косметику, ищите в составе натуральные компоненты- алоэ, ретинолы, пептид 10.№4 ЗагарПовышенное потоотделение на жаре будет способствовать появлению новых прыщей. Пользуясь солнцезащитным кремом, можно уберечь тело от высыпаний.№5 СтрессыУсугубляют ситуацию, если у Вас уже есть акне.№6 Частое умываниеСколько не умывайся, прыщей меньше не станет. А если постоянно смывать природный защитный слой, то раздражение обеспечено. Следует выбирать мягкое средство для умывания.№7 Лечение акне зубной пастойЭто средство усугубит ситуацию, и вызовет еще больше раздражения. Обработай прыщ средством с перекисью бензоила.