Врачи назвали причины возникновения прыщей
Основные ошибки в уходе за кожей, которые могут стать причиной возникновения прыщей.
№1 Питание
Раньше все говорили о том что связи между диетой а акне нет, но меняются времена и взгляды.. Избегайте продуктов с очень высоким содержанием сахара. Ешьте полезные продукты с высоким содержанием цинка, витамина А и продукты с низким гликемическим индексом — цельнозерновой хлеб, кешью, цветная капуста.
№2 Курение
У курящих прыщи заживают медленно, потому что ухудшается регенерация кожи.
№3 Некачественная декоративная косметика
Выбирая косметику, ищите в составе натуральные компоненты- алоэ, ретинолы, пептид 10.
№4 Загар
Повышенное потоотделение на жаре будет способствовать появлению новых прыщей. Пользуясь солнцезащитным кремом, можно уберечь тело от высыпаний.
№5 Стрессы
Усугубляют ситуацию, если у Вас уже есть акне.
№6 Частое умывание
Сколько не умывайся, прыщей меньше не станет. А если постоянно смывать природный защитный слой, то раздражение обеспечено. Следует выбирать мягкое средство для умывания.
№7 Лечение акне зубной пастой
Это средство усугубит ситуацию, и вызовет еще больше раздражения. Обработай прыщ средством с перекисью бензоила.
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