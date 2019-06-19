Врачи назвали причины возникновения прыщей

Здоровая, гладкая кожа — главный залог красоты. На ее состояние влияет множество факторов.

Основные ошибки в уходе за кожей, которые могут стать причиной возникновения прыщей.

№1 Питание

Раньше все говорили о том что связи между диетой а акне нет, но меняются времена и взгляды.. Избегайте продуктов с очень высоким содержанием сахара. Ешьте полезные продукты с высоким содержанием цинка, витамина А и продукты с низким гликемическим индексом — цельнозерновой хлеб, кешью, цветная капуста.

№2 Курение

У курящих прыщи заживают медленно, потому что ухудшается регенерация кожи.

№3 Некачественная декоративная косметика

Выбирая косметику, ищите в составе натуральные компоненты- алоэ, ретинолы, пептид 10.

№4 Загар

Повышенное потоотделение на жаре будет способствовать появлению новых прыщей. Пользуясь солнцезащитным кремом, можно уберечь тело от высыпаний.

№5 Стрессы

Усугубляют ситуацию, если у Вас уже есть акне.

№6 Частое умывание

Сколько не умывайся, прыщей меньше не станет. А если постоянно смывать природный защитный слой, то раздражение обеспечено. Следует выбирать мягкое средство для умывания.

№7 Лечение акне зубной пастой

Это средство усугубит ситуацию, и вызовет еще больше раздражения. Обработай прыщ средством с перекисью бензоила.
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