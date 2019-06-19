Врач объяснил, к чему приводит неправильное ношение наушников

Наушники рекомендуют не использовать слишком долго.Медики призывают правильно использовать наушники для прослушивания музыки. Главное – не носить их продолжительное время.По словам врача Евгения Гарова, использовать наушники длительное время – неправильно и опасно. Следствием такой привычки может стать образование серных пробок и травмирование ушного канала.В частности, серные пробки в связи с ношением наушников могут формироваться из-за нарушения процесса самоочищения слухового прохода. Что касается травм, то они образуются в случае использования неподходящих по размеру наушников. При этом под травмированную кожу может попасть инфекция.«Продолжительное использование наушников может спровоцировать головную боль и снижение слуха. Это связано с воздействием звуковых волн на организм», — предупредил врач.Во избежание перечисленных проблем специалисты рекомендуют слушать музыку в наушниках в соответствии с определенными правилами. В частности, музыка в наушниках должна звучать в ушах не более трех часов в сутки – причем каждые 30-40 минут меломанам следует делать перерывы.Также, добавил врач, слушать музыку в наушниках нужно на громкости не выше средней. Специалист предостерег: самые опасные для человеческого уха частоты – низкие, то есть, басы.