Диетологи рассказали, как избежать чувство голода на сыроедении

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При переходе на сыроедение не стоит забывать, что овощи и фрукты, в целом, низкокалорийны.Вам потребуется потреблять их в достаточно большом количестве для того, чтобы достичь минимальной суточной нормы по калориям. Это не должно вас обеспокоить, просто заранее определите для себя потребление полезных веществ и необходимое количество калорий.В целом, сырая пища приносит организму гораздо больше легко усвояемых витаминов, минералов и фитонутриентов, чем термически обработанная, поскольку при кулинарной термической обработке полезные вещества могут теряться.Исключение составляет ликопен, содержание которого возрастает в томатах при готовке, и еще несколько подобных веществ. Но их дефицит легко восполнить из ряда – опять же, все-таки сырых! – овощей и фруктов. Например, что касается ликопена – он содержится в арбузе, розовом грейпфруте и гуаве.Настоящий вызов для сыроеда – это не микроэлементы, а коварное чувство голода, которое может появляться в течение дня. Если вы научились с этим справляться, то второй важный момент – это необходимость потребления достаточного количества калорий. Ваша диета должна быть разнообразна и включать большое количество свежих фруктов и овощей, а также (в разумных количествах) такие источники полезного жира, как орехи, семена, авокадо, кокос, оливы.Помните, что вы уникальны. Норма потребления калорий и питательных веществ для двух сыроедов может различаться – так же, как и для двух людей, потребляющих термически обработанную пищу. В диете надо учесть ваши индивидуальные потребности по калориям – они зависят от возраста, образа жизни и многих других факторов.Но есть и общие для всех правила: потреблять достаточно здоровых углеводов, протеин растительного происхождения и полезные жиры (из орехов и т.д.). Так что первое правило сыроеда – это кушать достаточно, и в том числе потреблять достаточно разных питательных веществ.Мы расскажем вам, как решить обе проблемы сыроедения: во-первых, как не испытывать чувство голода, а, во-втоорых, как потреблять разные группы питательных веществ, ничуть не изменяя выбранным принципам здорового сырого питания.Налегайте на фруктыФрукты богаты клетчаткой, поэтому помогут вам почувствовать сытость. Всем известно, что они буквально до краев полны витаминами, минералами и антиоксидантами, так что есть фрукты – это всегда правильно!Не стоит относиться к фруктам как к чему-то, что едят «на сладкое», «на десерт» или маленькими порциями. Потому что это не «сладкое», а еда. Сахар в фруктах совсем не такой же, как во вредных сладостях, а находится в «упаковке» из полезной клетчатки, потому усваивается гораздо медленнее, чем, например, сироп из фруктозы или обычный белый сахар! Налегайте на фрукты.Как приготовить полноценное, сытное сыроедное блюдо из фруктов – даже проще и быстрее, чем фруктовый салат? Например, можно сделать смузи, взбив вместе несколько бананов, чашку ягод и немного свежевыжатого апельсинового сока.Конечно, фрукты хороши и как десерт или перекус (в том числе поздний – чтобы избавиться от чувства пустоты в желудке, но и не забивать его на ночь, например, орехами).Включайте свое воображение – изобретайте, куда еще можно добавить фрукты! Например, щедро применяйте их в овощных салатах и бутербродах с сыроедными хлебцами. Фактически возможности употребления фруктов в сыроедной кулинарии не ограничены.Пейте больше водыПонятно, что вода – не такой питательный продукт, как фрукты-овощи. Но она, во-первых, нужна для здоровья; во-вторых, дает чувство сытости, в том числе между основными приемами пищи. Потребление воды в достаточном количестве дает заметный прирост бодрости, а также ускоряет метаболизм и помогает телу избавляться от токсинов, которые могли давным-давно где-то в нем «осесть». Выпивайте большой стакан воды после каждого приема пищи.Если вам сложно пить много воды, – давайте не будем кривить душой, это может быть действительно скучно! – то разнообразьте ее вкус. Например, добавьте мяту, ваниль или апельсиновый экстракт – получится уже не вода, а как бы напиток, потреблять который в нужных для здоровья объемах гораздо проще и приятнее. Можно настаивать на воде травы (ту же мяту, или, например, базилик), поставив кувшин в холодильник на ночь. Еще один беспроигрышный трюк – выжать в воду свежий апельсин или лайм! Разнообразить такое решение можно, добавив воду, например, свежий сок из ягод винограда или сок киви.Включайте в рацион здоровые жирыПолезные источники жира нужны в составе сырой диеты, потому что так же, как и фрукты, содержат много клетчатки. Кроме того, жиры прекрасно справляются с чувством голода. Орехи, семена, авокадо, кокосовый орех, дуриан (экзотический фрукт) – прекрасные источники полезного жира (в отличие от растительных масел, которые тоже, конечно, очень жирные, эти продукты содержат еще и массу других, полезных, веществ). Такие продукты можно потреблять как самостоятельно, так и замешивая в смузи, используя как заправку для салата, в соусах или супах. Не ленитесь создавать новые потрясающие блюда! Авокадо и мякоть кокоса можно применять в домашней кулинарии так же, как орехи и семена – добавлять для жирности и сытности, но, кроме того, с ними еще можно приготовить изумительное мороженое!Не избегайте перекусовПерекусывать – это решение проблемы голода для любого сыроеда! Хотя сырые фрукты и овощи невероятно питательны, они содержат лишь небольшое количество калорий, так что за счет питания только 3 раза в день сложно реализовать дневную норму по калориям. Вы ведь не хотите объедаться… Решение – простое (и вкусное): перекусывать между основными приемами пищи!Заранее позаботьтесь о том, чтобы в течение дня у вас не было недостатка в легких закусках: например, это может быть помытая и высушенная морковь, или стручки сельдерея, или финики – все это чудесно поместится, в том числе, в контейнере в бардачке автомобиля. Держите смесь орехов, изюма и какао-крупки на рабочем столе в офисе и дома. И, конечно, никто не запрещает вам также везде брать с собой фрукты – например, пару апельсинов и яблок.Планируйте прием пищиКратчайший путь к чувству голода на сырой диете – это пропускать прием пищи. Если вы не составите себе график питания, то, скорее всего, то и дело будете чувствовать себя голодным.Достаточно потратить всего несколько минут для того, чтобы расписать на неделю вперед, что вы будете есть (хотя бы вкратце). Неплохо также сразу после этого запастить перекусами на этот период (см. пункт выше) – чтобы не думать об этом каждый день. Более того, вы даже можете приготовить себе заранее салаты, закуски, заправку и соусы для них – а потом просто доставать из холодильника по мере надобности. Приготовление еды пойдет быстрее! Чем больше вы спланируете и подготовите заранее, тем лучше.Если вы последуете этим 5-ти несложным советам, вам однозначно удастся избежать чувства голода и нехватки полезных веществ.