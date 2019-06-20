Названа самая опасная сладость для детей

С наступлением тепла дети больше времени проводят на свежем воздухе и гуляя, мамы часто им покупают различные сладости.Врачи дали несколько рекомендаций по этому поводу, ведь не всегда радость для ребенка полезна, а в некоторых случаях опасна для здоровья и жизни.Эксперты не рекомендуют покупать детям леденцы. По их мнению это самая опасная сладость для детского организма. Когда ребенок рассасывает леденец, то во рту образуется агрессивная среда, которая негативно влияет на зубы. В таких случаях риск развития кариеса очень велик.Также медики отметили, что в леденцах огромное количество красителей, которые в дальнейшем могут развить у ребенка аллергию.Отмечено много случаев, когда у ребенка во рту леденец, он, бегая, падает на него, от чего происходят травмы различной тяжести.Медики советуют брать на прогулку фрукты и овощи, они намного полезнее для растущего организма, в них большое количество витаминов, которые принесут вашему малышу только пользу.