Названы тревожные симптомы перегрева на солнце

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Важно знать всем.Врачи рассказали о симптомах перегрева на солнце, которые должны знать все. Так, врач Андрей Тяжельников назвал основные симптомы перегрева на солнце, а также вероятные и самые опасные последствия, которые могут появиться от пренебрежения общепринятыми правилами нахождения на улице во время аномальной жары.«Если помощь не будет оказана вовремя, то последствия могут быть серьезными», — сказал врач о важности первой помощи в случае перегрева и теплового удара.По словам эксперта, основные симптомы перегрева: тошнота, головокружение, головные боли, ломота в мышцах, учащенное сердцебиение и дыхание, слабость в ногах, повышенное потоотделение, повышенная температура.В случае, если вы заметили у себя или у кого-то из окружающих данные симптомы, врачи советуют немедленно уйти в тень или другое прохладное место, отлично поможет положить на голову холодный компресс. Тяжельников добавил, что если симптомы продолжают проявляться, несмотря на попытки улучшить самочувствие, — необходимо срочно обращаться к врачу.Отметим, мы собрали несколько советов «выживания» на жаре от Министерства здравоохранения и и.о. министра Ульяна Супрун. В зной важно поддерживать водный баланс вне зависимости от того, насколько вы активны днем. Средний показатель потерь может достигать 1?1,5 л в час. Дожидаться появления жажды – не стоит: пить нужно регулярно и небольшими порциями. В особенности это относится к детям, для которых обезвоживание более критично.Стоит ограничить в жару употребление жидкостей, содержащих кофеин, алкоголь или большое количество сахара, поскольку они провоцируют потерю большего количества жидкости. Также следует избегать слишком холодных напитков, поскольку они могут стать причиной спазмов в желудке.