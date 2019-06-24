Стало известно, с какими продуктами нельзя есть жареную картошку

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как не перегрузить желудок.Жареный картофель как таковой является довольно тяжелым блюдом для пищеварения. Употреблять жареную картошку вместе с некоторыми продуктами и вовсе вредно для организма.Специалисты Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании выступили с заявлением о том, что хлеб и картофель нужно жарить до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который образуется в основательно зажаренной пище. Опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и провоцирует развитие раковых опухолей.Диетологи, в свою очередь, отмечают, что жареный картофель содержит большое количество углеводов и жира, что является серьезной нагрузкой для пищеварительной системы. По мнению экспертов, жареную картошку вредно употреблять с такими продуктами, как мясо, помидоры, алкоголь и хлеб.Мясо. В сочетании с мясом жареный картофель заставит организм переваривать сразу и белок, и углеводы, и жир – для пищеварения это тяжелая задача, могут возникнуть застойные процессы с задержкой пищи и брожением в кишечнике.Помидоры. Следует запомнить: крахмал не сочетается с кислыми продуктами, поскольку они мешают его усвоению. Съев картошку с помидорами, можно заполучить несварение.Алкоголь. Жареная картошка вкупе с алкоголем — это двойная нагрузка на почки. При таком сочетании организм сильнее задерживает жидкость в тканях.Хлеб. В компании с жареным картофелем хлеб «наградит» организм излишне большой порцией концентрированного крахмала с концентрированным крахмалом. Желудку для его переваривания придется повысить выделение кислоты, что может навредить его слизистой оболочке.