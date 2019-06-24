Врач рассказал, как выбрать зубную щетку

Как выбрать «самый известный» предмет гигиеныЕвгений Комаровский объяснил важные нюансы по подбору зубной щетки. Этот предмет гигиены полости рта ежедневно используется нами утром и вечером, однако на самом деле есть ряд важных особенностей, которые нужно учитывать для большей эффективности и безопасности. Известный педиатр в своем Instagram опубликовал пост со ссылкой на «АиФ» и рассказал, как правильно выбрать зубную щетку.Доктор Комаровский, который ранее описал симптомы и признаки инсульта для выявления, в вопросе подбора зубной щетки отметил следующие факторы:Степень жесткости щетиныОчень мягкая используется при заболевании ротовой полости (при пародонте);Мягкая лучше всего подходит детям в возрасте до 12 лет; при проблемах с деснами и эмалью зубов; для беременных и для людей, страдающих сахарным диабетом;Со средней жесткостью — самый распространенный вид — для людей со здоровыми зубами;Жесткие хороши для чистки съемного протеза, а также рекомендуются людям, у которых есть склонность к образованию зубного налета;Очень жесткие стоит использовать только по рекомендации врача; они подходят также тем, у кого есть склонность к образованию зубного камня.Комаровский обратил внимание на кончики щетинок.Округленные меньше всего царапают десны;Заостренные лучше всего вычищают зубы и пространство между ними;Тупые хорошо массажируют десны.Голова щеткиДлина для взрослых должна составлять от 2,5 до 3 см, а для детей — от 1,5 до 2 см.Кроме того, указал доктор Комаровский, подвижная головка помогает почистить даже дальние зубы.Ручка щеткиДлинная — позволяет регулировать нажим и избежать травм эмали и десен, а с резиновыми элементами — чтобы рука не скользила.Правильно выбираем зубную щетку: Комаровский объяснил особенности