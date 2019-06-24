Врач рассказал, как выбрать зубную щетку
Евгений Комаровский объяснил важные нюансы по подбору зубной щетки. Этот предмет гигиены полости рта ежедневно используется нами утром и вечером, однако на самом деле есть ряд важных особенностей, которые нужно учитывать для большей эффективности и безопасности. Известный педиатр в своем Instagram опубликовал пост со ссылкой на «АиФ» и рассказал, как правильно выбрать зубную щетку.
Доктор Комаровский, который ранее описал симптомы и признаки инсульта для выявления, в вопросе подбора зубной щетки отметил следующие факторы:
Степень жесткости щетины
Очень мягкая используется при заболевании ротовой полости (при пародонте);
Мягкая лучше всего подходит детям в возрасте до 12 лет; при проблемах с деснами и эмалью зубов; для беременных и для людей, страдающих сахарным диабетом;
Со средней жесткостью — самый распространенный вид — для людей со здоровыми зубами;
Жесткие хороши для чистки съемного протеза, а также рекомендуются людям, у которых есть склонность к образованию зубного налета;
Очень жесткие стоит использовать только по рекомендации врача; они подходят также тем, у кого есть склонность к образованию зубного камня.
Комаровский обратил внимание на кончики щетинок.
Округленные меньше всего царапают десны;
Заостренные лучше всего вычищают зубы и пространство между ними;
Тупые хорошо массажируют десны.
Голова щетки
Длина для взрослых должна составлять от 2,5 до 3 см, а для детей — от 1,5 до 2 см.
Кроме того, указал доктор Комаровский, подвижная головка помогает почистить даже дальние зубы.
Ручка щетки
Длинная — позволяет регулировать нажим и избежать травм эмали и десен, а с резиновыми элементами — чтобы рука не скользила.
Правильно выбираем зубную щетку: Комаровский объяснил особенности
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