Как держать себя в форме после 30: какие продукты стоит исключить

Эксперт по похудению рассказала, от чего стоит отказаться в зрелом возрасте.Ни для кого не секрет, что с возрастом метаболизм замедляется и похудение дается все сложнее, поэтому так важно сделать правильное питание не единоразовой акцией, а образом жизни. О том, какие продукты лучше исключить из рациона после 30-ти лет на своей странице в Instagram написала эксперт по похудению Катя Медушкина.С возрастом у женщины меняется гормональный фон и замедляется обмен веществ. Поэтому стоит запомнить список продуктов, которых избегать стоит всем, но после 35-40 лет их употребление точно стоит ограничить!Какие продукты надо исключить из рациона:Какие продукты исключить после 30-ти: диетолог озвучила списокИзделия из белой мукиПри изготовлении выпечки используется не только белая мука (никакой пользы, зато высокая калорийность), но и большое количество сахара. И невероятное количество маргарина. А он, в свою очередь, содержит трансжиры, употребление которых напрямую связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.. Кроме того, высокий гликемический индекс мучных продуктов повышает риск развития диабета 2 типа.Какие продукты исключить после 30-ти: диетолог озвучила списокСахарКогда мы употребляем сахар, его содержание в крови увеличивается. В итоге повышается уровень глюкозы и происходит выброс инсулина. Избыток глюкозы переходит в «жировое депо». Сахар, как и все простые углеводы (в том числе и фрукты!), нужно сократить в своем рационе до 10% от суточной нормы калорий!Какие продукты исключить после 30-ти: диетолог озвучила списокСольСоль задерживает жидкость в организме и вызывает отеки. Натрий способствует повышению артериального давления, повышает нагрузку на сердце и почки.? Фаст-фудКакие продукты исключить после 30-ти: диетолог озвучила списокИзбыток соли и сахара, трансжиры и консерванты… И полная невозможность отследить состав продуктов. Из чего готовят в ресторанах быстрого питания — большой вопрос.Пакетированные соки и газировкиКакие продукты исключить после 30-ти: диетолог озвучила списокОгромное количество сахара, содержащееся в сладких напитках, на первый взгляд незаметно. А меж тем в одной баночке колы содержится двухдневная (!) норма сахара. Прямой путь к ожирению и диабету.