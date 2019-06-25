Эта маска поможет предотвратить выпадение волос

Рецепт маски довольно прост.Проблема выпадения волос знакома многим женщинам — причины могут крыться в экологии, неправильном питании, недостатке витаминов, генетике и еще много в чем. На своей странице в Instagram популярный бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась рецептом простой, но чрезвычайно эффективной маски от выпадения волос.Ее основной ингредиент — обычные лимоны.Рецепт маски:Смешать сок 2 лимонов, 2 ст.л.кокосового масла и биотин. Обрызнуть волосы по всей длине. Мне удобно использовать пульверизатор.А остатками лимона протереть волосы у корней. Держим маску минут 10-15 и затем смываем.?Эта маска обладаем рядом полезных свойств:останавливает выпадение волос?помогает в борьбе с перхотьюукрепляет структуру волоса, делая ее здоровой и блестящей?за счет содержания кокосового масла защищает от воздействия солнечных лучей?делает волосы эластичными и сильнымиКстати, входящий в состав биотин еще можно применять внутрь. И вы заметите, как в течении буквально пары недель волосы перестанут выпадать, наполнятся жизнью, станут шелковистыми и гладкими, а также ускорится их рост. Это самый настоящий витамин красоты для волос.Тест-проба на чувствительность: нанести небольшое количество тонким слоем на внутреннюю часть локтя и оставить на 45 минут. Затем смыть теплой водой. После можно наносить на всю зону.