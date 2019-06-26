Медики назвали сладость, сжигающую жир

Ученые из Университета Иллинойса сделали неожиданное открытие, которые может стать приятным известием для многих людей по всему миру, желающих избавиться от лишнего веса.

В частности, исследователи нашли удивительные полезные свойства в шелухе какао-бобов, именуемой какавеллой, которая до недавнего времени считалась бесполезным побочным продуктом в шоколадном производстве.

Исследование показало, что шелуха какао-бобов имеет в своем составе экстракты, которые могут трансформировать белые жировые клетки в бурые, что в свою очередь позволяет быстрее сжигать калории и худеть.

Также ученые выяснили, что фенольные соединения, содержащиеся в шелухе какао-бобов, снижают связанное с ожирением хроническое воспаление и невосприимчивость к инсулину, которые приводят к сокращению продолжительности жизни и диабету второго типа.

Примечательно, что каковелла применяется для производства низкосортного шоколада.

Имеются противопоказания, прежде требуется консультация специалиста.

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