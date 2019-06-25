Бактерии на поверхности глаза могут защищать от заболеваний

Бактерии, живущие на поверхности глаз, могут как обеспечивать защиту от целого ряда заболеваний, так и способствовать их развитию.Как передает Live Science, средства, меняющие микрофлору глаз, могут совершить настоящую революцию в сфере офтальмологии. В целомТак называемая «базовая» микрофлора глаза зависит от возраста, этнической принадлежности, места проживания, наличия заболеваний и факта ношения контактных линз. «Базовая» микрофлора включает 4 основных типа бактерий – стафилококки, дифтероиды, пропионибактерии и стрептококки. У 65% людей на поверхности глаз можно найти также вирус гепатита ТТ.Ученые решили выяснить, могут ли бактерии на поверхности глаза стимулировать иммунный ответ, защищая глаза от опасных патогенов вроде Pseudomonas aeuruginosa.Еще в 2016 году ученые предположили, что защитные бактерии живут рядом с глазами. Последние исследования показали, что на поверхности глаз обитает бактерия Corynebacterium mastitidis (C. mast). Она стимулирует иммунные клетки, заставляя те выделять антимикробные соединения и убивая бактерии в слезной жидкости. У людей, в глазах которых находили Corynebacterium mastitidis, был заметно снижен риск заражения Candida albicans и Pseudomonas aeuruginosa – патогенами, способными вызвать слепоту.