Бактерии на поверхности глаза могут защищать от заболеваний
Как передает Live Science, средства, меняющие микрофлору глаз, могут совершить настоящую революцию в сфере офтальмологии. В целом
Так называемая «базовая» микрофлора глаза зависит от возраста, этнической принадлежности, места проживания, наличия заболеваний и факта ношения контактных линз. «Базовая» микрофлора включает 4 основных типа бактерий – стафилококки, дифтероиды, пропионибактерии и стрептококки. У 65% людей на поверхности глаз можно найти также вирус гепатита ТТ.
Ученые решили выяснить, могут ли бактерии на поверхности глаза стимулировать иммунный ответ, защищая глаза от опасных патогенов вроде Pseudomonas aeuruginosa.
Еще в 2016 году ученые предположили, что защитные бактерии живут рядом с глазами. Последние исследования показали, что на поверхности глаз обитает бактерия Corynebacterium mastitidis (C. mast). Она стимулирует иммунные клетки, заставляя те выделять антимикробные соединения и убивая бактерии в слезной жидкости. У людей, в глазах которых находили Corynebacterium mastitidis, был заметно снижен риск заражения Candida albicans и Pseudomonas aeuruginosa – патогенами, способными вызвать слепоту.
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