Дерматологи поделились способами продления молодости кожи

Ежедневная рутина часто бывает неверной, что в дальнейшем приводит к ранним признакам старения. Чтобы этого избежать, нужно изменить всего несколько вещей в своей жизни.Кожа — это самый большой орган человеческого тела, за которым нужно тщательно ухаживать. Исторически в нашей культуре не принято уделять особое внимание очищению кожи, а ведь это напрямую связано с процессами ее старения.Чтобы с кожей всё было в порядке, нам нужно умываться два раза в день: утром и вечером. Многие не делают этого после сна, а зря: пока мы спим, кожа ночью работает, продолжает выделять кожное сало и пот — их нужно обязательно смывать, иначе поры закупориваются, появляются высыпания и черные точки.Для умывания мы рекомендуем использовать специальные средства — гели пенки и молочко. Косметологи выступают категорически против использования мыла для очищения лица так как оно имеет щелочной уровень рН, который высушивает кожу, а это в свою очередь приводит к появлению морщин. У «правильного» средства для очищения рН-баланс должен быть нейтральным — около 7.Молочко подходит людям с тонкой чувствительной кожей, которой необходимо очень деликатное очищение. Только не забывай смывать его большим количеством воды, как и любое другое средство. Пенки рекомендуем всем типам кожи. А гели лучше всего подходят для комбинированной или склонной к жирности кожи. Если твоя кожа склонна к несовершенствам используй специальные гели с добавлением кислот. Например с салициловой и гликолевой — они дополнительно очищают кожу, подсушивают ее, помогают с себорегуляцией и эксфолиацией.Процесс очищения довольно прост: намочи лицо водой, нанеси на руки достаточное количество средства для умывания, легкими массажными движениями (именно легкими!) обработай подушечками пальцев кожу лица. Очень бережно, нельзя допускать натяжения или перерастяжения кожи и грубых движенийСейчас многие пользуются вспомогательными инструментами для умывания (щеточки, спонжи и прочее). Можно ли это делать? Да, они очень хорошо очищают, снимают остатки макияжа, жира и пота. Но применять их нужно деликатно, не травмируя и не растягивая кожу.При умывании и очищении необходимо помнить о массажных линиях: вокруг глаз мы работаем круговыми движениями подушечками пальцев, а очищая остальные зоны лица стоит учитывать, что все движения должны быть направлены снизу-вверх.Остатки всех средств нужно снимать водой, потом — тонизируем лицо, восстанавливаем рН-баланс лица тоником.Морщины — это признак старения. Каким типам старения мы подвержены? Самый ярко выраженный — фотостарение, которое происходит под влиянием солнечных лучей и плохой экологии. Значит, нужно пользоваться уходом, в составе которого есть антиоксиданты, и обязательно наносить солнцезащитный крем.Следующие факторы старения — хронологические, то есть возрастные. Здесь мы отметим три факта: снижение уровня гиалуроновой кислоты в коже (кожа становится дряблой) и липидов (кожа истончается и сохнет) и процессы гликации (главный белок нашей кожи — коллаген — с возрастом засахаривается, становится неэластичным, и как результат мы наблюдаем появление мелких морщин).Среди остальных факторов — неправильный образ жизни, стрессы, курение и генетика.Массажер — инструмент, который улучшает микроциркуляцию кожи, поэтому мы одобряем его использование. Он поддерживает тонус кожи и способствует процессу ее питания. Но более эффективного метода, чем ручной массаж, пока нет. Лучше всего влияют на тонус кожи именно ручные техники, когда есть прямой контакт мастера, проводящего процедуру, и пациента.Наверняка ты замечала, что после сна на коже иногда появляются заломы. Особенно это становится заметно с возрастом. Если мы лежим всегда в одном положении, то на коже неизбежно появляются заломы, и лицо принимает форму подушки. Лучше всего перейти на специальную, ортопедическую подушку, которая повторяет изгиб тела таким образом,мы не запрокидываем голову назад и не нарушаем кровоснабжение и нервацию. А это очень важно.Если нет ортопедического изделия, лучше использовать невысокую подушку,напоминающую блин. И, конечно, я советую отказаться от высокой пуховой или перьевой подушки, так как ночью возникает перегиб шейного позвоночного столба, нарушение нервации и кровоснабжения, что не очень хорошо для организма.