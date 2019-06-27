Назван напиток, очищающий организм от паразитов

Достаточно заварить чай.Паразиты отравляют организм человека и приводят к множеству хронических заболеваний. У многих людей паразиты живут десятилетиями не только в кишечнике (как это принято считать), но и в других органах и тканях. Для того, чтобы заразиться паразитами, достаточно выпить сырой воды, съесть немытое яблоко или плохо прожаренную рыбу.Первым делом, проникая в организм, паразиты атакуют иммунную систему, а точнее делают ее более слабой. В результате она допускает активное размножение паразитирующих организмов и становится не в силах остановить развитие многих заболеваний. Именно поэтому люди, зараженные паразитами, часто болеют. Второй вид вреда, который наносят паразиты, заключается в том, что они разрушают внутренние ткани. Паразиты непрерывно перемещаются внутри тела и наносят вред и травмы органам, что приводит к многим опасным заболеваниям.Если вы плохо спите, утром чувствуете упадок сил, у вас хронические круги под глазами и отсутствие настроения, то скорее всего, ваш организм атаковали паразиты. Поэтому, пришла пора позаботиться о себе и обратить на антипаразитарную очистку самое пристальное внимание. Лучше всего не принимать сильнодействующие таблетки по причине их вреда для организма, в особенности для печени. Многие известные в мире врачи-паразитологи советуют пропить специальный травяной сбор или чай, состоящий из природных компонентов.Травы собирают в экологически чистых районах, поэтому сбор получается на 100% натуральным и абсолютно безопасным. Заваренный чай не только приятен в употреблении, но и чрезвычайно полезен для здоровья. Особенно, если сбор имеет древнюю историю, такую, как монастырский антипаразитарный сбор трав для борьбы с паразитами, рецепт которого известен со времен Средневековья.Уникальный напиток состоит исключительно из растительных ингредиентов: коры дуба; молодых листьев березы; пижмы; горькой полыни; календулы; сушеницы топяной; шалфея; тысячелистника; репешка; мяты перечной.Пить чай нужно 21 день каждое утро. Чтобы приготовить чай, залейте маленькую ложку состава стаканом кипятка. Настаиваться он должен не менее 30 минут и затем чай нужно принимать начиная с четвертой части стакана, постепенно увеличивая дозу до полного стакана.Монастырский чай не наносит вреда организму, но при этом эффективно очищает его от большинства паразитов – различного вида червей, грибковых, одноклеточных (хламидий, лямблий и т.д.), стимулирует работу внутренних органов, укрепляет защитные функции организма, эффективно борется с грибками, вирусами и бактериями.