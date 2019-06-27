Диетологи рассказали, какой рацион способствует диабету

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Что приводит к болезням сердца.Неизменный рацион способствует воспалениям, ожирению и способствует болезням сердца.Многие взрослые знают ситуацию, когда ребенок отказывается питаться новой едой, аргументируя это тем, что он ее не пробовал. Психологи называют данный страх пищевой неофобией и отмечают, что её действию подвержены не только дети, но и взрослые.Пищевая неофобия — это страх перед новыми продуктами. Такая фобия ограничивает рацион человека и способствует развитию болезней сердца. Медики нашли связь такого рациона с другой опасной болезнью.По мнению исследователей из Университета Хельсинки (Финляндия) и Тартуского университета (Эстония), однообразная еда вызывает диабет. Проведённый на близнецах эксперимент показал, что неофобия является наследственной чертой.Люди ведущие однообразное питание потребляют гораздо большее количество насыщенных жиров и солей, в отличие от тех, кто употребляет разнообразную пищу. Неофобия ухудшает профиль жирных кислот и повышает уровень воспалительных маркеров в крови.Впоследствии такие воздействия могут привести к диабету 2 типа и сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследование проводилось на всех группах людей, имеющих разный возраст, вес и уровень жизни.По мнению руководителя исследования Маркуса Перола, предрасположенность к пищевой неофобии можно побороть. Контроль пищевого поведения может помочь предотвратить будущие проблемы со здоровьем, поэтому людям с данной проблемой необходимо заняться этим в кратчайшие сроки.