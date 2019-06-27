Врач рассказал, как самостоятельно распознать инсульт

Какие симптомы видно со стороны.

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в списке причин смертности населения планеты. К сожалению, очень часто летальность болезни обусловливает несвоевременная помощь.

Симптомы инсульта, которые может распознать сам пострадавший:

Внезапное онемение конечности (руки, пальца, ноги, часть тела или лица);
Неожиданная потеря контроля (человеку становится сложно понять, где он и что с ним происходит, ему становится сложно разговаривать);
Тошнота, рвота;
Двоение в глазах, нечеткое зрение.

Наличие хотя бы двух симптомов требует немедленного обращения за медицинской помощью!

Симптомы, которые можно распознать со стороны:

Человек не способен улыбнуться;
Не может поднять две руки;
Не может составить простое предложение;
Не способен высунуть язык;

Невозможность выполнить хотя бы одного из вышеперечисленных заданий является поводом для вызова «скорой».
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