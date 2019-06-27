Врач рассказал, как самостоятельно распознать инсульт

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Какие симптомы видно со стороны.Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в списке причин смертности населения планеты. К сожалению, очень часто летальность болезни обусловливает несвоевременная помощь.Симптомы инсульта, которые может распознать сам пострадавший:Внезапное онемение конечности (руки, пальца, ноги, часть тела или лица);Неожиданная потеря контроля (человеку становится сложно понять, где он и что с ним происходит, ему становится сложно разговаривать);Тошнота, рвота;Двоение в глазах, нечеткое зрение.Наличие хотя бы двух симптомов требует немедленного обращения за медицинской помощью!Симптомы, которые можно распознать со стороны:Человек не способен улыбнуться;Не может поднять две руки;Не может составить простое предложение;Не способен высунуть язык;Невозможность выполнить хотя бы одного из вышеперечисленных заданий является поводом для вызова «скорой».