Найдено еще одно положительное последствие занятий музыкой

Исследование провели канадские ученые.Ученые из университета Британской Колумбии (Канада) провели масштабные наблюдения за старшеклассниками. В результате выяснилось, что дети, занимающиеся в музыкальных школах, заметно лучше справляются с математическими или языковыми экзаменами и тестами.«Уроки музыки и искусств часто отодвигаются на самый задний план и финансируются по остаточному принципу, так как чиновники считают, что они мешают детям осваивать математику, естественные науки и язык. Мы показали, что это не так – чем больше дети занимались музыкой, тем лучше они учились», — сообщил специалист Питер Гузуасис.Несколько последних лет эксперты пытаются установить являются способности к музыке, математике, науке и писательские таланты генетической предрасположенностью. В итоге проведенных сотен экспериментов генетики, психологи и нейрофизиологи пришли к выводу, что генетических связей в этих вопросах попросту не существует.Однако с иной стороны математический дар дети вероятнее всего наследуют от родителей, чем нет. Во многом раскрытие таких данных зависит от образования и воспитания.Также ученые выяснили, что дети, проявляющие способности в музыке, хорошо показывают себя в математике и наоборот.Ученые продолжают спорить есть ли связь успеха в учебе и насколько близки любовь к цифрам и искусству.Питер Гузуасис вместе с другими специалистами проследили за успехами 100 тысяч учащихся старших классов канадских школ, сдавших выпускные или промежуточные экзамены.Детей разделили на две группы: 13% ребят, которые занимаются музыкой, и остальные, у которых нет такого хобби. Также социологи сопоставили между собой учеников музыкальных школ по соотношению — чего они достигли в музыке и чему учились.В результате выяснилось, что музыка влияла на успехи в таких предметах как: математика, биология, физика и гуманитарные дисциплины.Дети, игравшие на музыкальных инструментах, лучше сдавали экзамены, чем те кто занимался вокалом. Это объясняется тем, что понимание нот, слаженность игры в коллективе и тонкое управление своими руками, ускоряет саморазвитие таких детей.