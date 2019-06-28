Ученые объяснили, как кофе влияет на похудение

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Этот напиток ускоряет метаболизм.Ученые из престижного британского университета доказали, что любимый многими горячий напиток помогает похудеть.Его действие в том, чтобы перераспределять жировые отложения «правильно». Как именно это связано с похудением, специалисты узнали в исследованиях.Катализатором похудения оказался напиток — кофе. Научные сотрудники из Ноттингемского университета под руководством доктора Майкл Симондса провели ряд экспериментов и выяснили, что кофе может сжигать белый жир и перераспределять его в бурый. Это важно, так как именно бурый жир, в отличие от белого, тратит калории, а сам не является элементом лишнего веса.Установлено, что превалирование бурого жира над белым — это показатель стройности. Чем его больше, тем проще похудеть, так как он «тянет» калории.Итак, ученые проводили эксперимент на людях, где давали им горячий кофе, и затем следили за теплоизмерениями в области шеи. Шея — это основное сосредоточение бурого жира в организме. Они четко увидели, что после употребления кофе эта область стала горячее, что говорит о том, что бурый жир разрастается.Этот процесс помогает утилизировать глюкозу, снижая уровень сахара в крови, тем самым помогая похудеть быстрее. Это в долгосрочной перспективе способствует и избавлению от жира на животе, отметил доктор Симондс.Однако, пока что не удалось установить, что конкретно в кофе дает такой жиросжигающий эффект.