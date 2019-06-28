Почему шум вреден для здоровья и как с этим бороться

Исследования доказали взаимосвязь между шумом и повышенным риском развития гипертонии, инфаркта и стенокардии.Матиас Баснер, ученый, занимающийся исследованием шума, в лекции на TEDMED рассказывает о том, как шум влияет на здоровье и сон человека.В наши дни тишина — довольно редкое удовольствие, и цена этому — наше здоровье. На удивление высокая цена, как оказалось. К счастью, мы можем кое-что предпринять уже сегодня — каждый из нас лично и общество в целом, — чтобы лучше защитить свое здоровье и насладиться благами тишины.Предположу, что большинство из вас знает: высокий уровень шума ведет к снижению слуха. Идете ли вы с концерта или из бара, если вы слышите звон в ушах, можете быть уверены, что вы уже повредили слух и, скорее всего, это необратимо. Нарушение слуха — это не шутки. Однако шум наносит вред нашему здоровью и другими способами. Они малоизвестны, но так же опасны, как и нарушение слуха.Так что же мы имеем в виду, когда говорим о шуме? Шум определяют как нежелательный звук, включающий в себя физическую составляющую, то есть звук как таковой, и физиологическую составляющую — те обстоятельства, которые делают этот звук нежелательным. Хорошим примером является рок-концерт. Зрители, пришедшие на рок-концерт, не считают выступление музыкантов шумом даже при уровне громкости в 100 децибел. Они наслаждаются музыкой и даже заплатили сто долларов за билет, поэтому какой бы громкой музыка ни была, они не воспринимают ее как шум.Для сравнения: некто, живущий в трех кварталах от концертного зала, пытается читать книгу, но не может сосредоточиться из-за музыки. Хотя звуковое давление в этой ситуации значительно ниже, человек воспринимает эту музыку как шум, что может спровоцировать реакцию, которая со временем отрицательно скажется на его здоровье.Так почему так важно иметь возможность наслаждаться тишиной? Потому что, кроме нарушения слуха, шум оказывает влияние на здоровье человека в целом. Однако в наше время становится все труднее найти тихие места ввиду постоянно увеличивающего количества транспорта, урбанизации, разворачивающегося строительства, кондиционеров, машин для уборки листьев, газонокосилок, уличных концертов и баров, проигрывателей, а также соседей, устраивающих вечеринки до трех часов ночи.В 2011 году Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что ежегодно только в Западной Европе из-за шумового загрязнения теряется 1,6 млн здоровых лет жизни. Одним из результатов воздействия шума является создание коммуникационных барьеров. Вам приходится говорить громче, чтобы вас поняли. В худшем случае может даже возникнуть необходимость прервать общение. В шумной обстановке велика вероятность, что вас неправильно поймут. Это является возможным объяснением, почему у детей, посещающих школы в шумных районах, академическая успеваемость ниже, чем у их сверстников, о чем свидетельствуют проведенные исследования.Еще одним результатом воздействия шума на организм является повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей, подвергающихся определенному уровню шума в течение длительного периода времени. Шум вызывает стресс, особенно, если у нас нет возможности его контролировать. В нашем организме вырабатываются гормоны стресса, такие как адреналин и кортизол, в результате чего меняется состав крови, а также строение стенок кровеносных сосудов, которые становятся менее эластичными всего за одну ночь в шумной комнате.Эпидемиологические исследования доказали взаимосвязь между шумом и повышенным риском развития гипертонии, инфаркта и стенокардии. И несмотря на то, что этот риск накапливается малыми дозами, он представляет большую проблему для здоровья населения, потому что шум есть везде и ему подвержены многие из нас.Недавно проведенное исследование показало, что, снизив шумовое загрязнение окружающей среды всего на пять децибел, американцы ежегодно могли бы экономить $3,9 млрд, которые сегодня тратятся на лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Есть и другие болезни, такие как рак, диабет и ожирение, которые также связывают с влиянием шума, но у нас пока нет достаточных доказательств, что шум является причиной их развития.Еще одним важным следствием шумового загрязнения является нарушение сна. Сон представляет собой активный механизм восстановаления организма, он готовит нас к очередной фазе бодрствования. Тишина в спальне — это залог того, что исследователи называют «гигиеной здорового сна». А наша слуховая система является стражником, который осуществляет постоянное наблюдение за внешней средой, выявляя потенциальные угрозы даже когда мы спим. Поэтому шум в спальне мешает быстро заснуть.Из-за шума мы можем проснуться среди ночи. Также он может помешать нормализации артериального давления во время сна. Существует предположение, что, если в результате шума человек испытывает нарушение сна в течение нескольких месяцев и даже лет, риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Однако зачастую мы и не догадываемся о нарушениях сна, вызванных шумом, потому что во время сна человек находится в бессознательном состоянии.Когда-то мы провели исследование влияния на сон транспортного шума. Просыпаясь утром, многие испытуемые говорили нам: «Я отлично выспался, сразу заснул и ни разу не просыпался». Но когда мы посмотрели на сделанные во время сна записи физиологических реакций испытуемых, то увидели, что они часто просыпались и сон их был очень прерывистый. Эти периоды бодрствования были слишком кратковременными, так что испытуемые не приходили в себя и утром ничего о них не помнили. Тем не менее эти периоды могут существенно влиять на то, насколько отдохнувшими люди чувствуют себя после сна.Так какие звуки считаются слишком громкими? Первый признак — это то, что вам приходится менять свое поведение. Чтобы быть понятыми, вы вынуждены говорить громче. Или же вы включаете телевизор на большую громкость, избегаете бывать на улице или закрываете окна, переносите спальню на цокольный этаж дома или даже устанавливаете систему звукоизоляции. Многие переезжают в менее шумные районы, но, естественно, не все могут себе такое позволить.Что же мы можем сделать прямо сейчас, чтобы улучшить наше звуковое окружение и защитить здоровье? Во-первых, если вы считаете, что какие-то звуки слишком громкие, не молчите об этом. Многие владельцы кинотеатров, похоже, думают, что в кино ходят только тугоухие. Если вы пожаловались на шум, но не последовало никакой реакции, требуйте возврата денег или уходите. Этот язык, как правило, администраторы понимают очень хорошо.Также объясняйте детям, что шум отрицательно влияет на здоровье и что если они сейчас будут слушать громкую музыку, то в более старшем возрасте им придется пожинать плоды.Вы также можете переместить спальню в самое тихое место в доме: от шума уличного транспорта вас защитят стены вашего же дома. Занимаясь поиском аренды или покупкой жилья, отдавайте предпочтение тем местам, которые находятся в тихих районах. Посетите место вашего будущего проживания в разное время суток, расспросите соседей о том, насколько шумно бывает в этом районе.Надевайте шумоподавляющие наушники во время путешествий или в офисе, если в вашем здании высокий уровень фонового шума. В общем, ищите спокойные места, особенно в выходные дни или во время отпуска. Позволяйте вашему организму расслабиться.К слову, четыре года назад я побывал в Японии на конференции, посвященной вопросам шумового загрязнения. Когда я вернулся в Соединенные Штаты, уже на территории аэропорта меня накрыло звуковой волной. Это говорит о том, что мы перестали сознавать, что постоянно подвергаемся шумовому загрязнению и какую ценность для нас представляют тихие пространства.Что же еще можно сделать? Есть такое понятие, как углеродный след. По аналогии существует и шумовой след. И есть вещи, которые мы можем предпринять, чтобы сделать этот след меньше. Например, не стоит стричь газон в субботу в семь утра. Ваши соседи скажут вам за это спасибо. Или используйте грабли вместо воздуходувки. В общем, разумнее всего ограничить шум у самого его источника, поэтому, когда вы собираетесь купить новую машину, кондиционер, блендер или еще что-то, отдайте предпочтение тем моделям, которые создают меньше шума. Многие производители указывают уровень шума, создаваемый их товаром, а некоторые даже рекламируют это. Воспользуйтесь этой информацией.Многие полагают, что решение проблемы — в усилении регулирования и контроля шума, считая это очевидным. Но не все так просто, как кажется, потому что многие виды деятельности, создающие шум, также являются источником прибыли. Взять, к примеру, аэропорт и всё, что связано с его работой. Благодаря проводимым нами исследованиям политики узнают, какой уровень шума может отрицательно сказаться на здоровье, что позволяет им разрабатывать разумные меры для снижения шума.Роберту Коху приписывают высказывание: «Когда-нибудь человеку придется ради своего существования так же упорно бороться с шумом, как он борется сейчас с холерой и чумой». Думаю, этот момент настал, и надеюсь, что мы выиграем эту борьбу. А когда это случится, мы тихонечко отпразднуем нашу победу.