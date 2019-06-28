Этот микроэлемент восстанавливает мужскую «силу»

Организм его не запасает.Цинк – это важный микроэлемент, который участвует в регуляции более 300 процессов. Итог: здоровые мужчины (и женщины) покрывают суточные потребности в цинке путем разнообразного рациона и не требуют приема добавок, рассказала уролог Дарья Чернышева.В каких процессах в организме участвует цинк?Белковый обмен.Синтез коллагена и заживление ран.Обеспечение иммунного ответа.Синтез тестостерона.Обоняние и вкус.Даже из такого короткого списка ясно, что цинк нужен всем. Мужчины и женщины нуждаются в белках, иммунитете и тестостероне. Просто у мужчин (а также беременных, кормящих и подростков) потребность на 30% выше из-за более интенсивного белкового обмена.Проблема в том, что цинк у нас не запасается, его запасы нужно регулярно восполнять извне. Почти 60% всего цинка «работает» в мышцах, еще 30% – в костях.Всем ли мужчинам нужны добавки с цинком? Нет! Здоровый мужчина с разнообразным питанием не нуждается в дополнительном приеме цинка.В каких продуктах есть цинк? Устрицы, красное мясо, крабы, лобстеры, птица, молочные продукты, орехи, бобы.Кому действительно нужны добавки с цинком? Вегетарианцы, пациенты с проблемами желудочно-кишечного тракта (язвенный колит, болезнь Крона), после бариатрической хирургии, люди с алкогольной зависимостью, серповидно-клеточной анемией, которые длительное время принимают тиазидные диуретики.В некоторых исследованиях была обнаружена прямая связь концентрации цинка в сперме, секрете простаты с показателями фертильности мужчины. Однако, доказать, что добавки с цинком (а не питание и образ жизни) повышают фертильность не удалось еще никому.Зато уже есть работа, которая связывает бесконтрольный прием антиоксидантных БАДов с мужским бесплодием. Поэтому, любые добавки – только после консультации с врачом!Верхняя безопасная доза приема цинка = 45 мгдень для взрослых, для детей – не более 28 мг.Важно: БАДы с цинком снижают эффект антибиотиков тетрациклинового и фторхинолонового ряда! Поэтому не сочетайте добавки и антибиотики!