Врачи назвали факторы, «убивающие» интим

Что хуже всего влияет на близость.Недавно ученые из Бостонского университета (США) решили сделать доброе дело и составили рейтинг из того, что хуже всего влияет на секс. И пока сексологи хором утверждают, что во всем виноваты всевозможные комплексы, американские специалисты уверены: куда хуже, чем всевозможные штучки «по Фрейду», на половую жизнь влияют наши вредные привычки и прочие маленькие слабости.Алкоголь. Специалисты утверждают: нет ничего, что влияло бы хуже на половую жизнь, чем спиртное; более того, регулярное употребление даже слабоалкогольных напитков – это верный путь к импотенции. Исследования показывают, что очень часто сексуальные проблемы начинаются тогда, когда мужчина начинает пить алкогольные напитки чаще раза в неделю. А среди женщин самыми неудовлетворенными зачастую оказываются спутницы любителей спиртного. Они не получают удовольствия от близости и не могут достичь оргазма потому, что кавалер «под градусом» попросту не способен на долгие прелюдии, столь нужные слабому полу. В итоге женщина с таким ухажером вместо радостей любви получает лишь стресс и неврозы – а кому это понравится?..Курение. Если вы курите, возьмите из пачки сигарету, закурите и, затягиваясь дымом, осознайте: 87% от всех импотентов на Земле тоже любят посмолить. Причина этого проста – табак вызывает спазмы сосудов, кровоток в пенисе нарушается, и о постельных рекордах после этого сразу же можно забыть.Кофе. «Почетное» третье место в нашем антирейтинге достается этому тонизирующему напитку. Причина проста – злоупотребление кофе приводит к сужению сосудов и, как следствие, к преждевременной эякуляции.Лекарства. С любыми медицинскими препаратами нужно обращаться осторожно – в том числе и потому, что их неумелое употребление может сильно ударить по половой жизни. Для мужчин особую опасность представляют лекарства от гипертонии и диабета, ослабляющие потенцию, а для женского влечения губительны «расслабляющие» медицинские средства от депрессии.Рутина. Отношение к сексу, как к механическому процессу, сильно сказывается на его качестве и притупляет чувствительность эрогенных зон. Конечно, бесконечная смена партнеров и поз гармонии в интимной жизни не способствует, но и полное отсутствие фантазии сексу очень вредит. Специалисты советуют как можно больше и чаще экспериментировать на этапе прелюдий, а вот к экспериментам во время самого секса подходить осторожно.Лишний вес. Ожирение замыкает ТОП-6 главных врагов секса, и замыкает заслуженно: лишний вес всегда истощает организм. У полных людей масса сил уходит на выполнение обычных, повседневных дел; они страдают от одышки, проблем с сосудами, нарушений работы сердца и системы кровообращения. Само собой, что с таким «букетом» проблем на сам секс у них часто просто не остается сил.