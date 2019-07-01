Врачи развенчали популярные мифы о сексе

Секс — занятие, безусловно, приятное и увлекательное.И поскольку секс — дело интимное, которое мы не привыкли обсуждать вслух, он оброс мифами и легендами, которые передаются из уст в уста. И не было бы в этом ничего печального, если бы в тех мифах содержалась хоть доля правды.Миф № 1. О размере мужского достоинства можно судить по размеру ноги или даже большого пальца руки. научно доказанный факт, что никакой взаимосвязи между этими показателями нет.Миф № 2. Мужчины зациклены на сексе и думают о нем каждый 7 секунд. Если бы это было так, ни один представитель мужского пола не был бы в состоянии построить карьеру или добиться хоть какого-то успеха в жизни. Мысли о сексе каждый 7 секунд — прямая дорога в кабинет психиатра.Миф № 3. Морепродукты — это мощный афродизиак. Наука не поддержит вас в этом. Да, роскошный ужин с устрицами, мидиями и прочими морскими гадами выбивается из ряда обыденных приемов пищи. Красиво накрытый стол с морепродуктами способствует соответствующей атмосфере романтики и располагает к сексу. Но никаких особых веществ, повышающих либидо, морепродукты не содержат.Миф № 4. Секс помогает похудеть. Пожалуй, да. Но только при условии, что вы посвятите этому занятию 23 часа в сутки, как минимум. В обычном режиме секс сжигает калории настолько, чтобы вы могли позволить себе съесть шоколадную конфету без ущерба для фигуры.Миф № 5. Секс вреден для сердца и может спровоцировать инфаркт или инсульт. Заниматься сексом опасно для тех, кто уже в солидном возрасте, к которому накоплен внушительный анамнез. Но чаще всего, когда имеется диабет, остеохондроз, артрит, артроз, склероз и намечается деменция, о сексе думать уже и не хочется.Миф № 6. Противозачаточные таблетки приводят к лишнему весу. Возможно, когда-то очень-очень давно так и было. Настолько давно, что даже исследований по этому поводу не сохранилось. Современные контрацептивы, принимаемые вовремя, не заставят вас полнеть.Миф № 7. Сексом не стоит заниматься перед спортивными тренировками. Ваш мужчина — поклонник спорта? Скорее всего, он избегает секса перед походом в спортзал. Успокойте своего партнера — секс не отнимет у него ни толики необходимой энергии.