Специалисты опровергли популярный миф о похудении

От сладкого поправляются не больше, чем от другой пищи с таким же количеством калорий.

Гари Таубс, автор и журналист, специализирующий на питании, раскрывает мифы о сахаре.

Вместе с нейробиологом Сэмом Харрисом, в своем подкасте Таубс объясняет, что представление о том, что люди поправляются только от сахара — самое большое заблуждение.

По его словам, общий энергетический баланс определяет, толстеем ли мы. И если есть необходимость поддерживать здоровый вес, важно придерживаться комплексного рациона, который исключает не только сахар, но и жиры. Именно неправильная оценка всех составляющих диеты влияет на этот баланс.

Подсчет калорий — это все, говорит эксперт. Если мы потребляем в целом здоровую пищу, в теле работает естественный механизм поддержания нормального веса.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология

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