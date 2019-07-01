Врачи рассказали, как творог влияет на рак

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Раковое заболевание является одним из самых коварных и опасных.Сейчас не найти человека, который не хотел бы обезопасить себя и своих близких.Такой же целью задалась доктор и ученый Джоанна Бадвиг. Ей удалось выяснить, как именно творог способен вылечить рак. Бадвиг посвятила изучению рака всю свою жизнь. Она доказала, что раковые опухоли образуются при недостатке жирных кислот в организме.Чтобы избежать данного дефицита, врач советует принимать в пищу творог и льняное масло, которые богаты жирными кислотами. Льняное масло, больше чем другие, содержит жирные кислоты Омега3, легко усваивается и не вызывает аллергию. Творог же содержит высокий уровень сулфопротеинов.Бадвиг обнаружила, что эта комбинация творога и льняного масла делает последнее более водорастворимым, т.е. легче усвоим организмом. Употребление лишь одного льняного масла безвредно, но бесполезно. Масло обязательно должно быть смешано с творогом. Ученым были проведены исследования, которые показывали, что употребление этих продуктов ведет к улучшению состояния больных раком.В качестве эталона употребления, врачом рекомендуется ежедневно принимать минимум 100 грамм творога и 5 грамм льняного масла. В зависимости от степени развития заболевания, данный рацион увеличить, но в переделах разумного.