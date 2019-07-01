Диетологи назвала чудо-диету для людей после 40 лет

Чтобы похудеть, нужно есть – в этом ключ к здоровому снижению веса.Голодовки и строгие диеты еще никого до добра не доводили.Другое дело, какая это еда – одни диетологи говорят, что можно есть все, что хочется, но в меру. Другие – что нужно есть определенные продукты для похудения. Как бы то ни было, ученые назвали 6 продуктов, которые в действительности помогают похудеть за счет особого состава.Канадские ученые из Университета Лаваль в Квебеке назвали продукты, которые особенно эффективно помогают снижать вес у людей после 40 лет. Исследования показали, что ниженазванные продукты помогают похудеть, несмотря на то, что обеспечивают сытость. Хотя многие респонденты думали, что нужно голодать. Во всяком случае, исследования показали заметное снижение веса, что еще нужно?6 лучших продуктов для быстрого похудения: эффективно после 40 летЙогурт. Натуральный йогурт помогает снижать вес благодаря воде и белку, из которых он состоит. Диетолог Венди Базилиан считает, что простой йогурт с овсом, орехами и ягодами – это отличный перекус для похудения без голода.Перец. Исследования показали, что острый перец заставляет людей съедать меньше за один прием на целых 200 калорий. Это обеспечивает вещество, содержащееся в перце — капсаицин, который не только притупляет аппетит, заставляя меньше есть, но и провоцирует сжигание калорий. Как узнали датские ученые еще раньше, перец помогает укреплять мышцы и ускоряет метаболизм. И о потере 200 калорий не забываем – зачастую, для похудения больше и не нужно.Полезные жиры. Ученые советуют добывать их из авокадо и орехов. По мнению консультанта по питанию Ян Марбер, так как они в совокупности с белками избавляют от голода и помогают продержаться без перекусов дольше.Цельнозерновые углеводы. Клетчатка – это тот самый буфер, который помогает похудеть сразу, физически. Она очищает организм, выводит все лишнее из кишечника и заполняет желудок так, что о вредностях и думать потом страшно.Водные овощи и фрукты. То есть, все сочные плоды – дыни, арбузы, помидоры, персики и так далее. Все по той же причине – клетчатка и вода, которые вместе не дают объедаться, если их включить в рацион.Яйца. А это источник чистейшего белка, по мнению ученых, супер-продукт для похудения, который и питает, и дает удовлетворительную сытость надолго.Как рассказал один из авторов исследования, доктор Анджело Тремблей, люди в возрасте после 40 лет получили рекомендации по питанию с включением в меню именно этих продуктов. Но с условием, что превалировать должны углеводы – 50%, затем жиры – 30%, и после – белки, 20%. По мнению специалистов, такое соотношение нутриентов сделает похудение очень комфортным и быстрым.