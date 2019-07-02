Врачи рассказали, кому полезно есть яичницу с луком и помидорами
Полезные по отдельности продукты, вместе создают идеальный витаминный коктейль. Дело в том, что в них содержатся витамины, которые усваиваются организмом только при одновременном поступлении.
Например, яйца богаты витамином E. Также много его содержится в зелени и растительном масле, которые обычно используются для приготовления яичницы.
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