Врачи рассказали, кому полезно есть яичницу с луком и помидорами

Вместе эти продукты не только становятся вкусным блюдом, но и помогают получить организму пользу каждого ингредиента.

Полезные по отдельности продукты, вместе создают идеальный витаминный коктейль. Дело в том, что в них содержатся витамины, которые усваиваются организмом только при одновременном поступлении.

Например, яйца богаты витамином E. Также много его содержится в зелени и растительном масле, которые обычно используются для приготовления яичницы.
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