Этот бодрящий напиток борется с диабетом и сжигает калории

Кофе активирует бурый жир.Кофе активизирует защитные механизмы организма, которые могут стать ключом к борьбе с ожирением и диабетом, заявили исследователи Ноттингемского университета.Кофе стимулирует бурый жир, который в отличие от хранящего избыточные калории белого жира, принимает участие в выработке тепла тела путем сжигания калорий.«Повышение его активности улучшает контроль уровня сахара в крови, а также сжигание лишних калорий помогает снизить вес. Однако до сих пор никто не находил приемлемого способа стимулировать его активность у людей», — говорит профессор Майкл Симондс из медицинского факультета Университета Ноттингема.Во время работы ученые использовали специальную тепловизионную технику, чтобы проследить воздействие кофе на бурый жир. Исследователи выяснили, что эта жировая ткань «включается» во время употребления кофе.Однако пока ученые не выяснили, какой именно из компонентов кофе активирует бурую жировую ткань.