Названы лучшие продукты для ночной трапезы

Что можно есть после шести.Большинство женщин пытаются пристально следить за своим весом, и каждая обещает себе начать бегать со следующего понедельника. Правда, бегать получается только к холодильнику, и то по ночам.Если ты относишься к тому типу людей, которые не могут удержаться от ночного перекуса, особенно во время просмотра кино или сериалов, предлагаем подборку из 10 продуктов, которые смело можно есть после 18:00 без страха набрать лишние килограммы.ВодаИногда чувство голода можно перепутать с обычной жаждой, поэтому не спеши жевать всё, что на глаза попадается, попробуй выпить стакан воды. Таким образом ты сможешь обмануть желудок, даже если это было легкое чувство голода. Главное после этого — вовремя уснуть, чтобы желудок не успел понять, что его обвели вокруг пальца.Стакан зеленого чая с мёдом и лимономЭтот напиток поможет утолить тебе легкое чувство голода не хуже, чем обычный перекус. Более того, этот чай замечательно успокаивает и поможет тебе быстрее уснуть.КефирНежирный кефир идеально подходит для ночного перекуса. После него в желудке гарантированно не будет тяжести, и это никоим образом не скажется на твоей талии.ОвощиОвощи — это не только низкокалорийный вариант перекуса, но и очень полезный. Ешь огурцы, помидоры, болгарский перец или сельдерей сколько влезет!ФисташкиЭти орехи являются сытным перекусом, который отлично утоляет чувство голода. Кроме того, фисташки — самые низкокалорийные орехи.Крекеры из цельного зернаВ них содержится очень мало калорий. Выбирай крекеры из пшеницы, ржи, овса. Все они одинаково полезны.СухофруктыЭто спасение для всех, кто не может удержаться от ночного перекуса. Сухофрукты низкокалорийны, и в них есть масса полезных веществ.Натуральный йогурт с ягодамиПосле этого продукта тебе больше не захочется есть.Обезжиренный творогЭтот продукт никак не отягощает желудок, зато дарит чувство сытости.Белое мясоЕсли тебе хочется не перекусить ночью, а полноценно поесть, белое мясо будет отличным вариантом. Но лучше его не солить! Такой перекус очень питателен, но абсолютно безвреден для фигуры и талии.