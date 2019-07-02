Выявлен необычный механизм запоминания информации

Оказалось, что неприятные запахи способны стимулировать формирование воспоминаний.Американская группа исследователей Университета Нью-Йорка выявила, что воспоминание становится сильнее, когда первоначальный опыт сопровождается неприятными запахами.Ученые установили, каким образом неприятные запахи делают память лучше. Такое происходит и у подростков, и у взрослых. Это указывает на новые варианты запоминания различного опыта, включая, и положительного.В будущем неприятные запахи собираются использовать для исследования процессов памяти и эмоционального обучения во время развития.девушка неприятный запах потаПо словам ученых, у людей более яркие воспоминания о негативном опыте, чем о том, который был положительным.По словам специалистов, негативные ассоциации и их постоянное усвоение в памяти являются основными признаками тревожных расстройств, возникающих зачастую в подростковом возрасте.Вследствие эксперимента удалось установить, что взрослые и дети в подростковом возрасте помнили негативный опыт, который касался неприятного с запаха, когда уже прошли сутки после происшествия.Отмечается, что у людей с ярко выраженными реакциями на плохие и свежие запахи память становилась лучшей спустя 24 часа.Такие результаты говорят о том, что неожиданность в эксперименте привела к улучшению памяти.опасностьВ результате выяснилось, как негативный опыт влияет на способность запоминать события.