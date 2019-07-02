Назван рецепт эффективной арбузной диеты

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Такая схема питания поможет сбросить до 10 кг за неделю.Что может вкусней, чем холодный и сочный арбуз в знойный летний денек? Арбузы одинаково любят за их сладкий вкус и нежную мякоть и взрослые и дети. Но эта летняя ягода не только вкусна, но и неимоверно полезна: в арбузах есть масса редчайших витаминов и минералов, он обладает мочегонными и желчегонными свойствами, помогает в важном деле очистки внутренних органов от шлаков.Регулярное употребление арбузов позволяет нормализовать холестерин, а кроме того эта полосатая яго ирода – великолепный антиоксидант. Ценны и питательные свойства арбузов – плод эффективно утоляет голод и быстро перерабатывается органами пищеварения. На базе всех перечисленных качеств и была создана диета на арбузах – минус 10 килограмм за семь дней. Существует несколько вариантов данной диеты, рассмотрим же их, узнаем правила и меню.Жесткая арбузная монодиетаПродолжительность данного вида диеты на арбузах – 7 дней. Превышать сроки соблюдения режима диетического питания не рекомендуется, так как монодиеты лишают организм полноценного получения питательных веществ. Перед началом диеты нужно рассчитать для себя индивидуальную норму употребления арбузной мякоти.Рассчитывается норма по следующей формуле — на 10 килограмм веса – 1 килограмм ягоды. То есть при весе в 70 килограмм вы должны будете в день употреблять 7 килограмм мякоти сладкого плода. Это количество продукта съедается не за раз, а за пять-шесть приемов пищи, между которыми должно проходить не менее трех часов.Другие продукты в меню отсутствуют, разрешается употреблять дополнительно только минералку без газа и чай на травах, но без мочегонного эффекта.У этой диеты есть и более сытная вариация: арбузную мякоть можно закусывать кусочком черного хлеба (не более 50 грамм).Арбузно-белковая диета на неделю: описание менюДанная разновидность диеты более сытная, ведь помимо летней полосатой ягоды, вы будете есть также и белковую пищу. Количество арбуза, разрешенное в день, рассчитывается по той же формуле, что дана в предыдущем разделе статьи. Давайте познакомимся с меню данной диеты.День первый:Завтрак: Арбузная мякоть, 4 столовые ложки творога или маленькая баночка натурального йогурта.Перекус: Арбуз.Обед: 80 грамм филе индейки, мякоть арбуза, минералка без газа.Перекус: Арбуз.Ужин: Большая порция отварных креветок, мякоть арбуза, кружка ромашкового чая, арбуз.Перед сном можно съесть еще немного арбузной мякоти и выпить стакан минеральной воды (негазированной).День второй:Утренняя трапеза: 100 грамм отварной чечевицы, арбузная мякоть, одно яйцо всмятку.Первый перекус: арбуз.Обед: Горбуша на пару, мякоть арбуза, кружка зеленого чая.Полуденная трапеза: мякоть арбуза, минералка.Ужин: Кальмары с лимонным соком, мякоть арбуза.День третий:Завтрак: Греча, пропаренная в кипятке, арбузная мякоть, ломтик нежирного сыра.Первый перекус: арбуз.Обеденная трапеза: 150 грамм индейки, мякоть сладкой летней ягоды, кружка чая без сахара.Полдник: арбуз, чай или минералка.Ужин: Белковый омлет, мякоть арбуза, маленькая баночка несладкого йогурта или несколько ложек простокваши.День четвертый:Утренняя трапеза: Салатик из тунца с зеленой фасолью, мякоть арбуза.Перекус: арбуз.Обед: Бульон из курицы или нежирной рыбы, арбузная мякоть, кусочек хлеба из отрубей.Полдник: Арбуз, минералка.Ужин: Салат-коктейль из морепродуктов, мякоть арбуза.День пятый:Завтрак: 5 ложек зерненного творога, несколько ломтиков арбуза.Перекус: чай на травах, арбуз.Обеденная трапеза: 100 грамм любого отварного диетического мяса, арбуз.Полдник: чай зеленый, арбуз.Ужин: простокваша и несколько ломтиков арбуза.День шестой:Завтрак: Парочка сваренных любым способом яиц, арбуз.Перекус дообеденный: арбуз и минералка.Обеденная трапеза: Стакан рыбного бульона, арбуз.Полдник: Большой кусочек твердого сыра, арбуз.Ужин: Отварная горбуша, мякоть арбуза.День седьмой:Утренняя трапеза: натуральный йогурт (не более 250 грамм), мякоть арбуза.Перекус: арбуз и кружка черного чая.Обед: Тушеный кролик, мякоть арбуза.Полдник: один сырник (на манке), мякоть арбуза.Ужин: нежирный кефир, арбуз.Внимание!Любая и в особенности белковая диета на арбузах противопоказана людям, с патологиями почек и печени, так употребление арбузов и белковой пищи может дать сильную нагрузку на данные органы и привести к обострению хронических болезней.Воздержаться от арбузов также должны люди, страдающие сахарным диабетом, так как в арбузе в изобилии присутствуют сахара. Получить консультацию у врача перед началом диеты рекомендовано также тем, у кого есть проблемы с ЖКТ и кишечником.