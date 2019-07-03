Диетологи рассказали, почему не стоит худеть перед отпуском
Эксперты рассказали, стоит ли худеть перед отпуском. По их словам, резкое ограничение калорий представляет стресс для организма.
Многие женщины желают хорошо выглядеть на пляже и практически перестают есть в считанные дни перед отдыхом. Это сильно вредит организму, поэтому он пытается сэкономить энергию, замедляя обмен веществ и процесс сжигания калорий. Чтобы сохранить здоровье, эксперты рекомендуют перейти на дробное питание и включить в свой рацион свежие фрукты, ягоды и овощи. Такие продукты легко перевариваются и создают чувство легкости.
Кроме этого, нужно не забывать пить свою дневную норму воды: она очищает организм от токсинов.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
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