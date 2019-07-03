Диетологи рассказали, почему не стоит худеть перед отпуском

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Что вредно для фигуры.Эксперты рассказали, стоит ли худеть перед отпуском. По их словам, резкое ограничение калорий представляет стресс для организма.Многие женщины желают хорошо выглядеть на пляже и практически перестают есть в считанные дни перед отдыхом. Это сильно вредит организму, поэтому он пытается сэкономить энергию, замедляя обмен веществ и процесс сжигания калорий. Чтобы сохранить здоровье, эксперты рекомендуют перейти на дробное питание и включить в свой рацион свежие фрукты, ягоды и овощи. Такие продукты легко перевариваются и создают чувство легкости.Кроме этого, нужно не забывать пить свою дневную норму воды: она очищает организм от токсинов.