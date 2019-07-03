Названы препараты, которые нельзя принимать летом

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Существуют лекарственные препараты, которые не следует принимать в летнее время.По информации сотрудников Центра здоровья и глобальной окружающей среды Гарвардского университета, под воздействием лучей солнца некоторые медикаменты повышают свою активность и могут навредить, так что, человек, принимая обычную таблетку, может получить самый настоящий ожог.Ученые из Гарвардского университета отмечают, что такого рода реакция проявляется в двух формах. Это может быть фототоксическая реакция, несущая такие симптомы, как зуд, покраснение кожи, отеки и волдыри, которые появляются на открытых участках кожи.Вторая форма – фотоаллергическая, связанная с покраснением всех участков тела и характерным зудом, симптомы возникают после нескольких дней пребывания на солнце.Британские ученые заявляют, что опасность в этом смысле представляют такие медикаменты, как антибиотики тетрациклинового ряда и сульфаниламиды; нестероидные препараты (диклофенак, ибупрофен, кеторолак и др.); мочегонные препараты; лекарства от повышенного холестерина (статины); антидепрессанты; средства для снижения давления и противоаритмические; медикаменты, снижающие показатели сахара в крови.Специалисты из Гарвардского университета предупреждают: если вы не можете отказаться от приема такого рода препаратов, они для вас жизненно важны, то старайтесь как можно меньше находиться на солнце, это касается любого времени гола, но особенно – лета. Активно используйте солнцезащитный крем.