Медики назвали главные симптомы гастрита

Гастрит — заболевание, с которым уже сталкивались большое количество людей.Все то, что мы употребляем, принимает на себя желудок. Однако, задумываемся о качестве еды и напитков, к сожалению, только тогда, когда чувствуем, что «что-то пошло не так».Первые признаки гастритаДискомфорт, сдавленность (особенно — после еды) в области эпигастрия (верхнего отдела брюшины);Боли в этой же области;Изжога;Белый, «обложенный» язык;Проявления диспепсии (тошнота, рвота, расстройства стула);Повышение температуры.