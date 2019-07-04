Медики назвали главные симптомы гастрита
Все то, что мы употребляем, принимает на себя желудок. Однако, задумываемся о качестве еды и напитков, к сожалению, только тогда, когда чувствуем, что «что-то пошло не так».
Первые признаки гастрита
Дискомфорт, сдавленность (особенно — после еды) в области эпигастрия (верхнего отдела брюшины);
Боли в этой же области;
Изжога;
Белый, «обложенный» язык;
Проявления диспепсии (тошнота, рвота, расстройства стула);
Повышение температуры.
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