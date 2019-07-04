В мире обнаружен неизвестный смертельный вирус

В настоящее время медики наблюдают за тремя пациентками.Этим вирусом заразились уже несколько человек, сейчас специалисты пытаются выяснить причины его появления.Как сообщила министра здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо, в стране зарегистрирован первый смертельный случай — врач заразился от больного в провинции Каранави. В настоящее время медики наблюдают за тремя пациентками, у которых предполагают может быть заражение, так как они уже пообщались с врачами, успевшими заразиться от своего умершего коллеги.Достоверно известно, что это точно не вирусы, похожие на денге, чикунгунья или грипп.На помощь боливийским медикам прибыл бразильский специалист по инфектологии, а кроме того Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) предложили работать еще с двумя врачами.