Что лечит заморозка: от мигреней до артритов

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Ледяные компрессы и прочие разновидности холода имеют лечебное воздействие. Эксперты из Германии рассказали о том, как мы можем лечиться с помощью мороза.К примеру, боли в ступнях и пятках, вызываемые воспалениями и отеками, которые могут наблюдаться при плантарном фасциите, хорошо поддаются лечению с помощью специальных охлаждающих тапочек. Впрочем, приобретать данную обувь специально не слишком разумно, как полагают эксперты, ведь точно такой же эффект можно получить, если вы просто опустите ступни на пакеты с замороженными овощами, вытащенные из холодильника. Холод с некоторых пор используется при борьбе с обострениями геморроя. Охлаждающий эффект может обеспечить кратковременное облегчение симптомов, поскольку при холодной температуре снижается приток крови к геморроидальным узлам. Но это не защищает от рецидивов болезни.Неплохой эффект холодные компрессы дают при воздействии на перегруженные плечи. Они облегчают боль при вывихах, растяжениях и других травмах вращательных манжет. С некоторых пор на рынок начали выходить специальные охлаждающие головные уборы, которые якобы должны помочь при мигрени. Да, они могут сработать, поскольку под воздействием холода нарушается передача болевых сигналов тройничного нерва от головы и лица к мозгу. Однако эффективность подобных устройств нельзя сравнить с воздействием таблеток.С некоторых пор в аптеках продаются и особые охлаждающие пластыри для борьбы с остеоартритом коленного сустава. Некоторые люди действительно говорят о том, что они им помогают. Опять-таки, это краткосрочное воздействие на симптомы, и в долгосрочной перспективе пластыри не помогут. Помните о том, что любые ледяные компрессы максимально эффективны при острых отеках и воспалениях, но не при хронической боли.