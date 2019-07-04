5 способов повысить уровень тестостерона без лекарств

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Сон, питание, силовые тренировки – все это позволяет восполнить уровень тестостерона у мужчин, чье здоровье страдает из-за его слишком низкого содержания.Сниженный тестостерон мужчинам предлагают повышать медикаментозно, но существуют и естественные способы увеличить концентрацию мужского гормона.Сон. Если мужчина в течение недели будет спать меньше 5 часов в сутки, то уровень тестостерона в его организме снизится на 15%. Сон очень важен для мужского здоровья, ведь именно во сне происходит синтез тестостерона, спать ночью нужно не менее 6 часов.Питание. Для активного воспроизводства естественным путем тестостерона мужскому организму нужны цинк, магний и некоторое количество холестерина. Вот почему в рационе у мужчин должны присутствовать в разумных количествах жир и мясо. В условиях низкожирового питания количество тестостерона уменьшается.Силовые упражнения. Мужчины, которые регулярно занимаются спортом, как правило, не сталкиваются с проблемами низкого тестостерона. В то же время слишком интенсивные тренировки мужскому организму могут вредить, поскольку при перегрузках вырастает содержание стрессового гормона кортизола, из-за чего синтез тестостерона падает.Регулярная половая жизнь. На производство тестостерона влияет интенсивность половой жизни - вредны как воздержание, так и слишком бурная интимная жизнь. По словам ученых, регулярный секс способствует выработке тестостерона (особенно в зрелом возрасте), но он не должен случаться чаще 2-3 раз в неделю, иначе возможен обратный эффект – уровень гормона будет падать.Отказ от пива. Алкоголь негативно влияет на центры головного мозга, ответственные за процессы формирования мужского гормона. В мужском организме под его воздействием запускается процесс трансформации тестостерона в эстроген. Самый большой враг мужского гормона – пиво.