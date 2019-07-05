Диетолог рассказала, сколько пищи нужно съедать за один раз

Эксперт Британской диетической ассоциации Шан Портер объяснила на пальцах, сколько и чего в среднем должен съедать за один раз взрослый человек.Можно выбросить из холодильника жирные продукты, пирожные и кушать только овощи, фрукты, но так и не избавиться от лишнего веса. Все из-за больших порций.Порция любого мяса должна быть размером с ладонь, но без пальцев. Например, на этом фото 100-граммовый кусок стейка. Диетолог советует съедать примерно такое количество за каждый прием пищи.Немного большей разовая порция белой рыбы. В куске величиной с ладонь будет примерно 150 грамм, то есть 100 калорий. Ладонь, но без пальцев – это порция жирной рыбы. Одной порции достаточно на неделю.Больше всего на тарелке должно быть зелени. Одна порция шпината или листьев салата — 80 грамм. Это две горсти. Диетолог советует добавлять листья салата к каждому блюду. Порция других овощей должно быть примерно как кулак, по крайней мере не меньше.Также стоит измерять кулаками пасту, рис или гречку в сухом виде. Во время приготовления паста и крупы абсорбируют воду.Орехи — великолепный перекус, но очень калорийный. По мнению эксперта, разовая порция — небольшая горсть. А кушать желательно по одному орешку и хорошо пережевывать.Теперь готовим не руки, а пальцы. Именно так диетологи советуют измерять сливочное масло. В день хватит 2-3 порции, каждая из которых – как кончик большого пальца. Кусок шоколада — 20 грамм, его можно сравнить с указательным пальцем.Для сыра готовьте два больших пальца. В 30-граммовом кусочке сыра примерно 125 калорий и это треть суточной нормы кальция.Кусочек торта или пирога режьте длиной и шириной как два пальца.По словам эксперта, измерять пищу по рукам очень удобно. Не обязательно взвешивать продукты, ведь можно просто достать руки. К тому же, по словам специалиста, руки пропорциональны весу человека. Например, полный человек будет иметь и большие руки и, соответственно, большую порцию. А разовую норму ребенка покажет его маленькая ладошка.