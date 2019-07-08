Дерматологи подсказали, как распознать грибок ногтей

Эксперты назвали способы, позволяющие вовремя распознать грибок ногтей, способный поразить не только пластину, но и сам палец.Заболевание часто называют дерматофитным онихомикозом и онихомикозом.Заболевание обычно появляется из-за дерматофита, плесени и дрожжевых грибков, начинающих размножаться в микропорезах и трещинах. С годами проблема становится более актуальной из-за ухудшения кровообращения и замедления роста ногтей. Причин, провоцирующих недуг, несколько: эпидермофития стоп, контакт с зараженным человеком, синтетические носки и не дышащая обувь, сильное потоотделение, диабет, ослабленный иммунитет, микротравмы на коже.Для грибка характерны следующие симптомы: изменение формы и утолщение ногтя, слоение, ломкость, потемнение, потеря блеска. Точный диагноз может поставить только врач. Чтобы не запустить болезнь, нужно следить за первыми признаками, такими как появление белых и желтых участков по бокам пластины.Женщинам рекомендуется раз в неделю снимать лак и давать ногтям «отдохнуть». Отмирающие ткани начинают источать неприятный запах, поэтому при его появлении стоит сразу обратиться к врачу.