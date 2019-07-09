Дерматологи рассказали, как продлить молодость кожи

От чрезмерного использования смартфонов придется отказаться.Синий свет, испускаемый экранами смартфонов, проникает в глубокие слои кожи и провоцирует деструктивные процессы, ведущие к ее старению.Специалисты выступили с призывом не делать селфи и в принципе не проводить много времени, глядя в экран телефона.«Синий свет от дисплеев смартфонов вызывает старение кожи быстрее, чем считалось ранее», — заявила косметолог Сьюзен Майу.По словам ученых, синий свет, исходящий от экранов смартфонов, проникает в дерму — слой кожи, где образуются гиалуроновая кислота, а также коллаген и эластин, белки, от концентрации которых зависит гладкость, эластичность и упругость кожи. Под воздействием света процесс синтеза этих веществ нарушается, так как дерма становится более тонкой и хрупкой, сообщила косметолог.Эксперты отмечают, что порядка 25% людей в возрасте от 18 до 34 лет пользуются телефоном по семь часов в день. По их словам, при столь интенсивном «общении» с гаджетами необходимо принять дополнительные меры для защиты кожи от преждевременного старения.В первую очередь они считают очень важным поддерживать нормальный уровень витамина С, которые обладает свойствами мощного антиоксиданта, способного нейтрализовать вредные для кожи компоненты.