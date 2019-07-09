Названы противопоказания к употреблению бананов

Эти фрукты вызывают сгущение крови, а также повышают уровень сахара.Кому не следует есть бананы поведали медики. Даже абсолютно здоровые люди после употребления данных плодов могут ощущать вздутие живота, в ряде случаев наблюдается пищевая аллергия, самочувствие может ухудшиться.Согласно исследованию, проведенному специалистами Harvard Health Publications, бананы крайне полезны. Вместе с тем их нельзя есть при заболеваниях сердца и варикозе, так как они способствуют выводу жидкости из организма, при этом увеличивается густота крови.Спелые плоды не рекомендуются диабетикам, вместе с тем для них полноценной пищей станут вареные или незрелые бананы. При повышенном давлении названные фрукты употреблять не следует, советуют специалисты, так как происходит сгущение крови.При раздражении кишечника плоды есть нельзя из-за оттока желчи и накапливания газов, в ряде случаев наблюдается вздутие живота.Людям, страдающим от ожирения, бананы употреблять нельзя, так как их искусственное дозревание вызывает конвертацию клетчатки и крахмала в углеводы с высоким гликемическим индексом. Это приводит к повышению уровня сахара в крови и способствует активному размножению жировых клеток.