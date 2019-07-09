Лишний вес у высоких людей значительно увеличивает риск тромбов

Учеными из Университета Тромсе была проанализирована статистка случаев тромбоэмболии.Высокий рост серьезно увеличивает опасность тромбоэмболии, если у человека имеется избыточный вес, — это показало исследование, проводившееся в Норвегии.Учеными из Университета Тромсе была проанализирована статистка случаев тромбоэмболии — тромбов в глубоких венах. Специалисты констатировали, что риск данного нарушения повышается у всех людей, которые приобретают лишний вес. Особенно существенной при полноте становится вероятность возникновения тромбов в сосудах ног, а также в сосудах легких – эти нарушения опасны своей способностью нарушать кровообращение в сердце и провоцировать внезапную смерть.Но если имеет место сочетание сразу двух обстоятельств – лишнего веса и высокого роста – риск тромбоэмболии увеличивается еще больше, убедились норвежские медики. Причем особенно сильно рискуют мужчины. Исследователи заявили, что вероятность возникновения тромбоэмболии у мужчин с лишним весом и высоким ростом практически такая же, как и во время беременности, использовании оральных контрацептивов или при генетической предрасположенности.«Риск развития тромбоэмболии у высоких мужчин с излишками веса выше в 5,28 раз, у высоких полных женщин – в 2,77 раза», — установили авторы проекта.