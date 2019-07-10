Найден простой способ похудеть без диет и спорта

Эксперты рассказали, как улучшить обмен веществ с помощью сна.По словам специалистов, полноценный отдых способен помочь не только восстановить силы, но и похудеть.Эксперты сообщили, что ночной сон способствует выработке основного гормона гипофиза – мелатонина. При его нормальном уровне в организме усиливается эффективность функционирования иммунной системы, регулируется и стабилизируется обмен веществ, а также замедляются процессы старения.Чтобы мелатонин вырабатывался в нужном объеме, важно отдыхать достаточное количество времени. Специалисты считают, что временной промежуток с 21:45 до 6:55 является самым оптимальным для сна, поэтому рекомендуют придерживаться такого графика постоянно. Если следовать такому режиму на регулярной основе, это поможет избежать чувства усталости и недосыпания с утра, а также позволит сбросить около 480 калорий за ночь.Эксперты предупреждают, что регулярное недосыпание может увеличить риски развития ишемической болезни сердца и способствовать повышению давления. Таким образом, качественный ночной отдых является залогом не только хорошей фигуры, но и здоровья в целом.