Ученые выявили влияние лекарств на загар

Интересное исследование провели в Гарварде.Под влиянием некоторых химических веществ в составе лекарств кожа становится излишне чувствительной к солнечным лучам. Это повышает риск навредить коже, пострадать от ожога.Специалисты Гарвардского Университета констатируют, что прием некоторых лекарственных препаратов летом может стать причиной нежелательных кожных реакций, вызванных воздействием ультрафиолета. В частности, такими реакциями могут быть покраснения, зуд, волдыри и отеки на открытых участках тела, подвергающиеся загару.«В некоторых случаях кожная реакция развивается в течение нескольких дней после воздействия солнца и выражается покраснением всего тела, которое сопровождается высыпаниями и зудом», — предостерегли специалисты.Гарвардские ученые составили список лекарств, которые чаще всего провоцируют подобные реакции. В этот перечень вошли: Людям, которые вынуждены принимать эти лекарства, ученые рекомендуют как можно меньше находиться на солнце.