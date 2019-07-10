Ученые рассказали об опасности витаминных капельниц

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Данная процедура предполагает внутривенное введение в организм витаминов и минералов.Австралийские ученые опубликовали статью, в которой призывают к осторожному использованию витаминных капельниц. По их словам, с этой процедурой связано немало рисков для здоровья.Статья научных специалистов из Университета Гриффита появилась в журнале The Conversation. Материал посвящен теме витаминных капельниц, ставших в последнее время очень популярными в США. Данная процедура предполагает внутривенное введение в организм витаминов и минералов. Поклонники этого метода оздоровления считают, что использование капельницы позволяет получать больше питательных веществ, так они попадают непосредственно в кровоток. При этом фанатами таких капельниц являются знаменитости и голливудские звезды, что лишь привлекает к процедуре еще больше общественного внимания.Однако ученые в статье подчеркивают: официальных доказательств эффективности витаминных капельниц не существует!По их словам, процедуру внутривенной инфузии витаминов используют в стационарах, когда у пациентов нарушена всасываемость кишечника или же они не способны принимать пищу обычным способом вследствие травм или хирургического вмешательства. Прибегать к таким капельницам обычным людям может быть опасно, утверждают австралийские эксперты.В частности, витаминная капельница способна привести к передозировке витаминами, что повышает риск нарушений в работе печени.«При болезнях почек или почечной недостаточности эта процедура недопустима. Ослабленные почки не справятся со своевременным выведением из организма минеральных веществ. Меж тем, обилие калия, к примеру, может привести к сердечному приступу», — пояснили исследователи.Также они рассказали об опасности витаминных капельниц для людей с сердечно-сосудистыми отклонениями и повышенным давлением. В их случае увеличение содержания жидкости в организме после капельницы может стать причиной сердечной недостаточности и нарушений в работе желудочно-кишечного тракта.