Названы люди, которые рискуют заболеть раком кожи
Врачи назвали шесть фототипов кожи и объяснили, какие особенности своего эпидермиса должен знать человек, чтобы обезопасить себя от различных заболеваний, включая меланому.
Дерматолог из США Томас Фитцпатрик предложил классификацию «паспорта кожи».
Она предусматривает шесть фототипов с учетом цвета волос и глаз. Данная теория основана на количестве меланина и его реакции на солнечное излучение, как сообщает портал «Дни24».
Знание фототипа эпидермиса помогает правильно определить время, безопасное для пребывания на пляже, подобрать средства с оптимальным индексом защиты от солнечного воздействия, снизив риск развития меланомы, считают эксперты.
Врач дерматолог-косметолог Зоя Константинова отметила, что за последние пять лет число людей с большим количеством родинок возросло, а их образование провоцирует активное воздействие ультрафиолетовых лучей.
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