Врачи объяснили, как избавиться от депрессии у женщин

Депрессивные состояния у женщин развивается из-за нехватки сна.Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из американского Университета Дьюка.В ходе исследования ученые сравнили влияние ночного отдыха на женский и мужской мозг.Выяснилось, что представительницы прекрасного пола должны спать дольше, потому что по природе своей ориентированы на многозадачность, и, следовательно, им нужно больше времени на отдых.В то же время, если часы сна у женщин сокращаются, у них будет развиваться депрессия.Кроме этого, недостаток сна, по данным ученых, делает женщин более раздражительными, увеличивает риск сердечных недомоганий и психических отклонений.