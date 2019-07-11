Врачи объяснили, как избавиться от депрессии у женщин

Депрессивные состояния у женщин развивается из-за нехватки сна.

Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из американского Университета Дьюка.

В ходе исследования ученые сравнили влияние ночного отдыха на женский и мужской мозг.

Выяснилось, что представительницы прекрасного пола должны спать дольше, потому что по природе своей ориентированы на многозадачность, и, следовательно, им нужно больше времени на отдых.

В то же время, если часы сна у женщин сокращаются, у них будет развиваться депрессия.

Кроме этого, недостаток сна, по данным ученых, делает женщин более раздражительными, увеличивает риск сердечных недомоганий и психических отклонений.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил sigivigi в категорию Психиатрия

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь