Врачи объяснили, как избавиться от депрессии у женщин
Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из американского Университета Дьюка.
В ходе исследования ученые сравнили влияние ночного отдыха на женский и мужской мозг.
Выяснилось, что представительницы прекрасного пола должны спать дольше, потому что по природе своей ориентированы на многозадачность, и, следовательно, им нужно больше времени на отдых.
В то же время, если часы сна у женщин сокращаются, у них будет развиваться депрессия.
Кроме этого, недостаток сна, по данным ученых, делает женщин более раздражительными, увеличивает риск сердечных недомоганий и психических отклонений.
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