Пять советов, как быстро восстановиться после рабочей недели

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Порой в конце рабочей недели мы чувствуем себя совершенно обессиленными. Моральная или физическая истощенность в современном мире знакома каждому.С таким состоянием можно и нужно бороться, ведь нет ничего важнее здоровья. А здоровье – это бодрость и энергичность, хорошее настроение и желание идти навстречу ярким эмоциям.Чтобы быстро восстановиться после рабочей недели, снять напряжение и очиститься от негативных мыслей, воспользуйтесь следующими советами.Не думайте о работе. Нервное напряжение не будет покидать вас до тех пор, пока вы сами не перестанете думать о предмете волнений. Когда вы переступаете порог дома, прекращайте думать о рабочих вопросах. Просто пообещайте себе, что обязательно вернетесь к их решению в понедельник.Отложите смартфон подальше. Не погружайтесь в ленту новостей или в оживленные комментарии под спорным постом в социальной сети сразу же по приходу с работы домой. Спокойно разденьтесь, примите теплый душ и расслабьтесь.Переключитесь на интересное занятие. Если просто взять и перестать думать о работе вы не можете, займитесь тем, что вас автоматически отвлечет. Это может быть любимый сериал, книга, приготовление вкусного ужина, разгадывание кроссвордов и раскраска для взрослых. Как только вы отпустите угнетающие мысли, сразу почувствуете себя лучше.Дышите медленно и глубоко. Справиться с усталостью и стрессом и ощутить умиротворение многим людям помогают дыхательные техники. Держа осанку ровной, на протяжении 5-10 минут делайте глубокие вдохи и выдохи. Дышите носом и следите за тем, выдох был в 2-3 раза дольше вдоха. Через несколько минут вы почувствуете спокойствие и гармонию.Прогуляйтесь на свежем воздухе. Получасовая пешая прогулка позволяет отвлечься от проблем, обратить внимание на оживленные улицы и живописные виды города. Кроме того, благодаря прогулке разминаются зажатые в условиях сидячего образа жизни мышцы.