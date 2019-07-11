Медики рассказали о скрытой опасности арбузов

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Покупать и употреблять этот продукт еще слишком рано.На рынках и в магазинах уже появились первые арбузы. Эти ягоды манят своей сочной мякотью и свежим ароматом. Однако в начале июля арбузы таят в себе опасность. Врачи рассказали, в чем состоит вред популярных ягод.По мнению специалистов, покупка арбуза в начале июля – своеобразная игра в лотерею. Это объясняется тем, что ягоды, поступившие уже в продажу, росли в парниках и теплицах, а не в грунте. Для того, чтобы они набирали вес и спелость агропроизоводители часто используют химические составляющие – минеральные удобрения, средства от роста сорняков и от вредителей. То есть, арбузы удобряют с самого начала роста семян, а затем еще и опрыскивают химическими средствами.Съесть такую ягоду можно, но последствия будут непредсказуемыми от банального отравления до аллергических реакций со страшными последствиями. В любом случае здоровье будет подорвано, а настроение испорчено.Медики рассказали также и о симптомах заболеваний. Если после употребления арбуза началось головокружение, боли в животе, диарея, рвота, головная боль, нужно обратиться к врачу. Также химические элементы способны нанести и более серьезный вред – нарушить работу эндокринной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.