Врачи объяснили, почему возникают проблемы с волосами

Названы семь основных проблем и причины их возникновения.Состояние волос – барометр состояния здоровья. Определенные проблемы с волосами могут указывать на возникающие нарушения и болезни.Повышенная сухостьВыраженная сухость и ломкость волос часто говорит о нарушении жирового обмена, дефиците кальция, а также жирорастворимых витаминов А и Д в организме.СебореяОна может появиться в результате грибковых поражений кожного покрова головы, псориаза, экземы и контактного дерматита. Кроме того, к себорее может приводить недостаток в рационе кальция, меди, витаминов А, В и С, а также кисломолочных продуктов. Нередко к себорее приводят нарушения работы ЖКТ, которые сопровождаются злоупотреблением соленой, жирной, жареной и острой пищи или же алкоголя.Волосы быстро жирнеютСклонность волос к жирности нередко сигналит о нарушениях в работе печени.Волосы секутсяЕсли посеченные кончики становятся настоящей проблемой, повреждение затрагивает большую часть волос и не проходит, несмотря на принимаемые косметические меры, это может быть симптомом анемии, связанной с недостатком железа.ЗалысиныВ их появлении нередко «виноват» гормональный сбой.Потеря волосЕсли человек перенес ОРВИ, грипп или был подвержен стрессу, то усилившееся выпадение волос является естественным и временным процессом. Выпадение волос на протяжении длительного времени может свидетельствовать о разных проблемах: с почками, печенью, гормонами.СединаНа ее появление значительно влияет наследственность. Но также волосы могут седеть вследствие гормональных нарушений (в частности, дисфункции щитовидной железы), при нарушении обмена веществ, анемии, скрытой инфекции, проблемах с печенью.